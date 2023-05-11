В Изюме утром гражданский подорвался на мине-"лепестке"

Цитата

"В области остается высокой минная опасность. Сегодня утром в городе Изюм на противопехотной мине "Лепесток" подорвался гражданский мужчина 44 лет. Сейчас медики оказывают ему помощь", - сообщил глава ОВА.

Детали

За прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и с использованием авиации обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области:



В результате обстрела Волчанска Чугуевского района погиб 67-летний мужчина, повреждены по меньшей мере 5 частных жилых домов.

Чугуевского района погиб 67-летний мужчина, повреждены по меньшей мере 5 частных жилых домов.

В селе Фиголевка Купянского района во время минометного обстрела ранения получил гражданский мужчина 49 лет, госпитализирован. Повреждено частное домовладение.

Купянского района во время минометного обстрела ранения получил гражданский мужчина 49 лет, госпитализирован. Повреждено частное домовладение.

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес один удар ракетой С-300 по гражданской инфраструктуре Константиновки, что в Донецкой области. Кроме того, нанес 45 авиационных ударов и совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня.