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13 марта, 15:57 • 115789 просмотра

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В Изюме утром гражданский подорвался на мине-"лепестке"

Киев • УНН

 • 733191 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. В Изюме Харьковской области сегодня утром мужчина подорвался на противопехотной мине "Лепесток", сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"В области остается высокой минная опасность. Сегодня утром в городе Изюм на противопехотной мине "Лепесток" подорвался гражданский мужчина 44 лет. Сейчас медики оказывают ему помощь", - сообщил глава ОВА.

Детали

За прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и с использованием авиации обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области:

  • В результате обстрела Волчанска Чугуевского района погиб 67-летний мужчина, повреждены по меньшей мере 5 частных жилых домов.
  • В селе Фиголевка Купянского района во время минометного обстрела ранения получил гражданский мужчина 49 лет, госпитализирован. Повреждено частное домовладение.

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес один удар ракетой С-300 по гражданской инфраструктуре Константиновки, что в Донецкой области. Кроме того, нанес 45 авиационных ударов и совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня.

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