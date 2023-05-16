В Херсонській області підліток за кермом трактора підірвався на міні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. На Херсонщині, у Великоолександрівській селищній громаді, за кермом трактора, у полі, підірвався 17-річний хлопець. Поліція розслідує обставини. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков, передає УНН.
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"У Великоолександрівській громаді на міні підірвався 17-річний підліток, який їхав на тракторі, на жаль в нього дуже важкі поранення. Зараз з'ясовуються обставини, чому він виїхав керувати трактором на поле, яке ще не обстежене. Наші правоохоронні органи вже займаються", - розповів Толоконніков.
Доповнення
За словами речника Херсонської ОВА за минулу добу серед постраждалих в області зафіксовано шестеро людей, а саме:
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- Двоє людей у селі Станіслав. Після артобстрілу, постраждали чоловік і жінка;
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- У селі Томаріно - два підриви на міні;
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- У селі Львове ще двоє чоловіків – 80-річний батько зі 50-річним сином отримали поранення після прильоту снаряда. Вони отримали поранення рук та ніг й були доправлені у лікарню.
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Нагадаємо
За інформацією Херсонської ОВА, за минулу добу противник здійснив – 80 обстрілів області, випустивши 407 снарядів з важкої артилерії, танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 14 разів (60 снарядів). російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та заклад освіти у місті Херсоні. Через російську агресію шестеро людей (з них одна дитина) дістали поранення.
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