Ворог знову завдав удару по Херсонщині: шестеро людей поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Внаслідок ворожого удару по Херсонщині, шестеро людей дістали поранення, з них - одна дитина. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
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"За минулу добу противник здійснив – 80 обстрілів, випустивши 407 снарядів з важкої артилерії, танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 14 разів (60 снарядів).
російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та заклад освіти у місті Херсоні.
Через російську агресію шестеро людей (з них одна дитина) дістали поранення", - написав Прокудін.
Доповнення
У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що нічна атака на Київ була вийнятковою за своєю щільністю. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що відомо вже про трьох постраждалих.