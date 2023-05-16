Враг снова нанес удар по Херсонщине: шесть человек ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. В результате вражеского удара по Херсонщине, шесть человек получили ранения, из них - один ребенок. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
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"За прошедшие сутки противник совершил – 80 обстрелов, выпустив 407 снарядов из тяжелой артиллерии, танков, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 14 раз (60 снарядов).
российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области и учебное заведение в городе Херсоне.
Из-за российской агрессии шесть человек (из них один ребенок) получили ранения", - написал Прокудин.
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В Киевской городской военной администрации сообщили, что ночная атака на Киев была исключительной по своей плотности. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что известно уже о трех пострадавших.