В Україні запровадили єдиний підхід до протимінної діяльності
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Кабмін прийняв постанову, згідно з якою в Україні запроваджено єдиний підхід до виконання в Україні заходів протимінної діяльності міністерствами та іншими органами виконавчої влади. Про це повідомляє Міністерство оборони України, пише УНН.
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“Необхідність у такому єдиному підході для збільшення потенціалу України в сфері протимінної діяльності зумовлена масштабами забруднення територій вибухонебезпечними предметами внаслідок збройної агресії російської федерації проти України. Тому Міноборони напрацювало проект постанови, яка забезпечить взаємоузгоджене виконання заходів протимінної діяльності, формування та реалізацію державної політики у цій сфері з урахуванням міжнародних стандартів протимінної діяльності”, - прокоментував постанову міністр оборони Олексій Резніков.
Деталі
У постанові визначено повноваження низки відомств у сфері протимінної діяльності, забезпечуючи виконання заходів згідно з міжнародними стандартами.
Розмінюванню підлягають потенційно забруднені території - ті, на яких велись або ведуться активні бойові дії, які перебувають в тимчасовій окупації та території, по яких були нанесені авіаційні та ракетні удари. На деокупованих територіях проводяться заходи нетехнічного, технічного обстеження потенційно небезпечних ділянок та їх маркування, зазначають у Міноборони.
Перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк зазначив, що вдосконалення процесів розмінування території України відбувається безперервно: як практично, на місцях, так і у нормативній площині. “Йдеться як про сьогоднішні обставини, бойові дії та ракетні обстріли України росіянами, так і про створення сприятливих умов для повоєнного відновлення нашої держави”, - зазначив Олександр Павлюк.
Наразі, як зазначає перший заступник міністра оборони, до виконання заходів з розмінування в Україні залучаються підрозділи від Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Національної поліції України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби.
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Довідково
Для координації заходів протимінної діяльності Кабінет Міністрів України 2021 року утворив міжвідомчий допоміжний орган, який діє за колегіальним принципом під головуванням міністра оборони України.