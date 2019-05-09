В Украине призвали США усилить антироссийские санкции
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Сегодня состоялась встреча министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна с заместителем помощника Государственного секретаря США Джорджем Кентом, во время которой американскую сторону призвали ужесточить санкции против РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.
"В ходе встречи Омеляна призвал американскую сторону совместно с институтами ЕС усилить санкции против Российской Федерации из-за ситуации в Азовском море", - говорится в сообщении.
Кроме того, стороны обсудили развитие инфраструктуры Востока Украины, развитие нового международного транспортного коридора Go Highway и усиления сотрудничества в области кибербезопасности.
В свою очередь Кент заверил украинскую сторону в том, что США и впредь будут прилагать все усилия, чтобы помочь Украине стать успешной, отметили в министерстве.
Как сообщал УНН, в марте США усилили антироссийские санкции и добавили в черный список шесть физических лиц и восемь организаций, связанных с Российской Федерацией.
Напомним, заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент заявлял, что Штаты продолжат использовать политику санкций против РФ.
Также напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море.
После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.
Добавим, что 17 апреля 2019 года Лефортовский райсуд Москвы продлил срок содержания под стражей до конца июля всем 24 военнопленным морякам.