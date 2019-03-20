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США продовжать використовувати політику санкцій проти РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Сполучені Штати будуть продовжувати використовувати приватну та публічну дипломатію, політику санкцій, як ті, що були введені нещодавно, і допомагати Україні у питаннях безпеки, щоб Росія платила ціну за свої дії. Про це заявив заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент в ефірі "Голосу Америки", передає УНН.

США продовжать використовувати політику санкцій проти РФ

"США продовжуватимуть використовувати приватну та публічну дипломатію, політику санкцій, як ті, що були оголошені минулого тижня разом з нашими європейськими та канадськими союзниками проти російських приватних осіб та компаній, пов'язаних із окупацією та агресією в Криму, і продовжуватимемо допомагати Україні у питаннях безпеки, щоб Росія платила ціну за свої дії. Спільна позиція США, наших партнерів і союзників чітка: нинішні зусилля Росії дестабілізувати Україну не лишаться без відповіді", - зазначив Кент.

Заступник помічника держсекретаря США заявив також, що компромісів із Росією з цього приводу бути не може: Сполучені Штати не приймуть нічого менше, ніж повне відновлення територіальної цілісності України.

Нагадаємо, 15 березня ЄС ввів під санкції вісьмох осіб у зв'язку з інцидентом у районі Керченської протоки 25 листопада 2018 року, коли Росія захопила три українські судна та членів їхніх екіпажів.

Розширення санкційного списку Євросоюзом відбулося одночасно з такими ж діями з боку США, Канади та Австралії.

25 листопада прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували у Криму, згодом їх перемістили до російських СІЗО у Москві.

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