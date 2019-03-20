США продовжать використовувати політику санкцій проти РФ

КИЇВ. 20 березня. УНН. Сполучені Штати будуть продовжувати використовувати приватну та публічну дипломатію, політику санкцій, як ті, що були введені нещодавно, і допомагати Україні у питаннях безпеки, щоб Росія платила ціну за свої дії. Про це заявив заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент в ефірі "Голосу Америки", передає УНН.