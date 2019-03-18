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Австралія ввела "азовський" пакет санкцій проти РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Австралія ввела санкції проти семи росіян за їхню роль у захопленні українських суден, які намагалися пройти через Керченську протоку, а також ще проти трьох людей - ватажків з тимчасово окупованих частин Донецької та Луганської областей. Загалом під автралійські санкції потрапили 10 людей, передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС Австралії.

Австралія ввела "азовський" пакет санкцій проти РФ

"Австралія об'єднується з нашими партнерами у протистоянні триваючій агресії Росії проти України, через п'ять років після її незаконної анексії Криму. Разом зі Сполученими Штатами, Сполученим Королівством та іншими державами-членами Європейського Союзу і Канадою ми рішуче підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України", - заявила у понеділок міністр закордонних справ Австралії Маріс Пейн.

"Сьогодні я оголошую про конкретні фінансові санкції і заборону на поїздки щодо семи російських громадян за їхню роль у перехопленні і захопленні суден українських ВМС, які намагалися пройти через Керченську протоку. Австралія стурбована ескалацією напруженості в Азовському морі в листопаді 2018 року", - додала очільниця австралійської дипломатії.

У заяві вказано, що "Австралія засуджує агресію і закликає Росію негайно звільнити затриманих українських моряків і захоплені судна". "Ми також закликаємо Росію забезпечити вільний і безперешкодний прохід українських і міжнародних суден через Керченську протоку і Азовське море", - йдеться у заяві.

Також вказано, що Австралія не визнає жодних дій, спрямованих на узаконення анексії Криму або відділення частин Донецької та Луганської областей України.

"Тому я також ввожу адресні фінансові санкції і заборону на поїздки щодо трьох "лідерів" з контрольованих сепаратистами частин Донецької та Луганської областей України після так званих виборів в листопаді 2018 року", - вказала голова МЗС Австралії.

"Ми закликаємо Росію поважати суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи її територіальні води", - підсумувала Пейн.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня у Великій Британії оголосили, що Австралія приєдналася до нових санкцій ЄС і США проти Росії. До них також приєдналася Канада.

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