Австралія ввела "азовський" пакет санкцій проти РФ

КИЇВ. 18 березня. УНН. Австралія ввела санкції проти семи росіян за їхню роль у захопленні українських суден, які намагалися пройти через Керченську протоку, а також ще проти трьох людей - ватажків з тимчасово окупованих частин Донецької та Луганської областей. Загалом під автралійські санкції потрапили 10 людей, передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС Австралії.