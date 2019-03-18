Австралия ввела "азовский" пакет санкций против РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Австралия ввела санкции против семи россиян за их роль в захвате украинских судов, которые пытались пройти через Керченский пролив, а также еще против трех человек - главарей с временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. Всего в австралийская санкции попали 10 человек, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Австралии.
"Австралия объединяется с нашими партнерами в противостоянии продолжающейся агрессии России против Украины, через пять лет после ее незаконной аннексии Крыма. Вместе с Соединенными Штатами, Великобританией и другими государствами-членами Европейского Союза и Канадой мы решительно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины", - заявила в понедельник министр иностранных дел Австралии Марис Пейн.
"Сегодня я объявляю о конкретных финансовых санкциях и запрете на поездки в отношении семи российских граждан за их роль в перехвате и захвате судов украинских ВМС, которые пытались пройти через Керченский пролив. Австралия обеспокоена эскалацией напряженности в Азовском море в ноябре 2018 года", - добавила глава австралийской дипломатии.
В заявлении указано, что "Австралия осуждает агрессию и призывает Россию немедленно освободить задержанных украинских моряков и захваченные суда". "Мы также призываем Россию обеспечить свободный и беспрепятственный проход украинских и международных судов через Керченский пролив и Азовское море", - говорится в заявлении.
Также указано, что Австралия не признает никаких действий, направленных на узаконивание аннексии Крыма или отделения частей Донецкой и Луганской областей Украины.
"Поэтому я также ввожу адресные финансовые санкции и запрет на поездки в отношении трех "лидеров" из контролируемых сепаратистами частей Донецкой и Луганской областей Украины после так называемых выборов в ноябре 2018 года", - указала глава МИД Австралии.
"Мы призываем Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды", - подытожила Пейн.
Напомним, в конце прошлой недели в Великобритании объявили, что Австралия присоединилась к новых санкциям ЕС и США против России. К ним также присоединилась Канада.