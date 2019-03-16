Австралія приєдналася до нових санкцій ЄС і США проти Росії

"ЄС разом з Австралією, Канадою і США наклав санкції на окремих осіб за їх роль в застосуванні Росією військової сили проти 3 українських суден та їх екіпажів у Керченській протоці і Чорному морі в листопаді 2018 року", - йдеться в заяві.

У міністерстві нагадали, санкції ЄС не дозволять зазначеним особам здійснювати поїздки у межах ЄС і заморожують будь-які активи, пов'язані з ними, у ЄС.

Крім того, у зовнішньополітичному відомстві країни заявили, що Велика Британія послідовно виступає з Україною в протистоянні нападу на її судна і моряків, і всім іншим випадкам російської агресії щодо України, включаючи незаконну анексію Криму Росією п'ять років тому.

"Велика Британія і наші міжнародні партнери у ЄС, Австралії, Канаді та США направили Росії однозначний сигнал про те, що їх напад на українські судна у Керченській протоці і Чорному морі в минулому році був абсолютно неприйнятним. Ці санкції є ще одним прикладом того, як міжнародна спільнота виступає проти Росії, оскільки вона постійно порушує міжнародне право. Ми будемо продовжувати вживати необхідних дій разом у відповідь на зусилля Росії з дестабілізації України", - процитували в міністерстві Ханта.

Він також закликав Росію негайно звільнити 24 затриманих українських військовослужбовців і повернути захоплені судна.

Нагадаємо, 15 березня Канада в координації з ЄС і США оголосила про нові санкції у відповідь на агресивні дії Росії в Чорному морі і Керченській протоці і незаконну анексію Росією Криму.

Раніше США посилили антиросійські санкції, а ЄС ввів під санкції вісім осіб за інцидент на Азові.