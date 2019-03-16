Австралия присоединилась к новым санкциям ЕС и США против России
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Австралия, вместе с ЕС, Канадой и США ввела персональные санкции из-за захвата Россией украинских судов и их экипажей возле Керченского пролива в ноябре прошлого года. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта о международных санкциях в ответ на российскую агрессию в районе Черного моря, передаёт УНН.
"ЕС вместе с Австралией, Канадой и США наложил санкции на отдельных лиц за их роль в применении Россией военной силы против 3 украинских судов и их экипажей в Керченском проливе и Черном море в ноябре 2018 года", - говорится в заявлении.
В министерстве напомнили, санкции ЕС не позволят указанным лицам совершать поездки в пределах ЕС и замораживают любые активы, связанные с ними, в ЕС.
Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве страны заявили, что Великобритания последовательно выступает с Украиной в противостоянии нападению на ее суда и моряков, и всем остальным случаям российской агрессии в отношении Украины, включая незаконную аннексию Крыма Россией пять лет назад.
"Великобритания и наши международные партнеры в ЕС, Австралии, Канаде и США направили России однозначный сигнал о том, что их нападение на украинские суда в Керченском проливе и Черном море в прошлом году было абсолютно неприемлемым. Эти санкции являются еще одним примером того, как международное сообщество выступает против России, поскольку она постоянно нарушает международное право. Мы будем продолжать предпринимать необходимые действия вместе в ответ на усилия России по дестабилизации Украины", - процитировали в министерстве Ханта.
Он также призвал Россию немедленно освободить 24 задержанных украинских военнослужащих и вернуть захваченные суда.
Напомним, 15 марта Канада в координации с ЕС и США объявила о новых санкциях в ответ на агрессивные действия России в Черном море и Керченском проливе и незаконную аннексию Россией Крыма.
Ранее США усилили антироссийские санкции, а ЕС ввел под санкции восемь человек за инцидент на Азове.