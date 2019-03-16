Австралия присоединилась к новым санкциям ЕС и США против России

$41.180.14
46.610.42
ukru
Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства
07:15 • 4804 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 9928 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 10223 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 43208 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 93690 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 139762 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 130070 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71359 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 188894 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150839 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
4.9м/с
55%
Популярные новости

Атака ударных дронов по Одессе: загорелся жилой дом, повреждена гражданская инфраструктура

15 апреля, 23:47 • 8798 просмотра

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 12752 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

02:15 • 16695 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

02:51 • 15343 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 19696 просмотра
публикации

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 4804 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 9928 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 139762 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 130070 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 96828 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 12803 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 15053 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 17452 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 20351 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 21925 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Австралия присоединилась к новым санкциям ЕС и США против России

Киев • УНН

 • 10152 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Австралия, вместе с ЕС, Канадой и США ввела персональные санкции из-за захвата Россией украинских судов и их экипажей возле Керченского пролива в ноябре прошлого года. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта о международных санкциях в ответ на российскую агрессию в районе Черного моря, передаёт УНН.

Австралия присоединилась к новым санкциям ЕС и США против России

"ЕС вместе с Австралией, Канадой и США наложил санкции на отдельных лиц за их роль в применении Россией военной силы против 3 украинских судов и их экипажей в Керченском проливе и Черном море в ноябре 2018 года", - говорится в заявлении.

В министерстве напомнили, санкции ЕС не позволят указанным лицам совершать поездки в пределах ЕС и замораживают любые активы, связанные с ними, в ЕС.

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве страны заявили, что Великобритания последовательно выступает с Украиной в противостоянии нападению на ее суда и моряков, и всем остальным случаям российской агрессии в отношении Украины, включая незаконную аннексию Крыма Россией пять лет назад.

"Великобритания и наши международные партнеры в ЕС, Австралии, Канаде и США направили России однозначный сигнал о том, что их нападение на украинские суда в Керченском проливе и Черном море в прошлом году было абсолютно неприемлемым. Эти санкции являются еще одним примером того, как международное сообщество выступает против России, поскольку она постоянно нарушает международное право. Мы будем продолжать предпринимать необходимые действия вместе в ответ на усилия России по дестабилизации Украины", - процитировали в министерстве Ханта.

Он также призвал Россию немедленно освободить 24 задержанных украинских военнослужащих и вернуть захваченные суда.

Напомним, 15 марта Канада в координации с ЕС и США объявила о новых санкциях в ответ на агрессивные действия России в Черном море и Керченском проливе и незаконную аннексию Россией Крыма.

Ранее США усилили антироссийские санкции, а ЕС ввел под санкции восемь человек за инцидент на Азове.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.02
Bitcoin
$83,646.80
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.30
Золото
$3,309.00
Ethereum
$1,577.99