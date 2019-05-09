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В Україні закликали США посилити антиросійські санкції

В Україні закликали США посилити антиросійські санкції

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Сьогодні відбулася зустріч міністра інфраструктури України Володимира Омеляна із заступником помічника Державного Секретаря США Джорджем Кентом, під час якої американську сторону закликали посилити санкції проти РФ. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства інфраструктури України.

"У ході зустрічі Омелян закликав американську сторону спільно з інституціями ЄС посилити санкції проти Російської Федерації через ситуацію в Азовському морі", - йдеться в повідомленні.

Крім того, сторони обговорили розвиток інфраструктури Сходу України, розбудову нового міжнародного транспортного коридору Go Highway та посилення співпраці у галузі кібербезпеки.

У свою чергу Кент запевнив українську сторону у тому, що США і надалі докладатимуть всіх зусиль, щоб допомогти Україні стати успішною, зазначили у міністерстві.

Як повідомляв УНН, у березня США посилили антиросійські санкції і додали до чорного списку шість фізичних осіб та вісім організацій, пов’язаних з Російською Федерацією.

Нагадаємо, заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент заявляв, що Штати продовжать використовувати політику санкцій проти РФ.

Також нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі.

Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.

Додамо, що 17 квітня 2019 року Лефортовський райсуд Москви продовжив термін утримання під вартою до кінця липня всім 24 військовополоненим морякам.

Українські Національні Новини

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