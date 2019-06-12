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В Украине запретили противовоспалительное средство

Киев • УНН

 • 10114 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. В Украине временно запретили лекарственное средство "Брустан". Об этом сообщает УНН со ссылкой на распоряжение Гослекслужбы.

В Украине запретили противовоспалительное средство

"Временно запрещаю реализацию и применение лекарственного средства "Брустан", таблетки, покрытые пленочной оболочкой, по 10 таблеток в блистере, по 1 блистера в картонной упаковке, серии 2967446, производства Сан Фармасьютикал Индастриз Лимитед, Индия, до отдельного решения Государственной службы Украины по лекарственным средств и контроля за наркотиками", - говорится в документе.

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Справка УНН: "Брустан" - нестероидные противовоспалительные средства.

Как сообщал УНН, в Украине запретили антибиотик из-за летального случая.

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