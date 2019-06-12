В Украине запретили противовоспалительное средство
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. В Украине временно запретили лекарственное средство "Брустан". Об этом сообщает УНН со ссылкой на распоряжение Гослекслужбы.
"Временно запрещаю реализацию и применение лекарственного средства "Брустан", таблетки, покрытые пленочной оболочкой, по 10 таблеток в блистере, по 1 блистера в картонной упаковке, серии 2967446, производства Сан Фармасьютикал Индастриз Лимитед, Индия, до отдельного решения Государственной службы Украины по лекарственным средств и контроля за наркотиками", - говорится в документе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине запретили один из антидепрессантов
Справка УНН: "Брустан" - нестероидные противовоспалительные средства.
Как сообщал УНН, в Украине запретили антибиотик из-за летального случая.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Известный антисептик запретили в Украине