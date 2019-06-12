В Україні заборонили протизапальний засіб
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. В Україні тимчасово заборонили лікарський засіб "Брустан". Про це повідомляє УНН з посиланням на розпорядження Держлікслужби.
"Тимчасово забороняю реалізацію та застосування лікарського засобу "Брустан", таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 таблеток в блістері, по 1 блістеру у картонній упаковці, серії 2967446, виробництва Сан Фармасьютикал Індастріз Лімітед, Індія, до окремого рішення Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками", - сказано у документі.
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Довідка УНН: "Брустан" - нестероїдні протизапальні та протиревматичні засоби.
Як повідомляв УНН, в Україні заборонили антибіотик через летальний випадок.
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