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В Україні заборонили антибіотик через летальний випадок

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. В Україні тимчасово заборонили реалізацію та застосування лікарського засобу  "Цефтріаксон БХФЗ" через інформацію про летальний випадок. Про це повідомляє УНН з посиланням на розпорядження Держлікслужби. 

В Україні заборонили антибіотик через летальний випадок

"Відповідно до Конституції України....на підставі повідомлення ДП “Державний експертний центр Міністерства охорони здоров΄я України” від 19.03.2019 № 1008/9-4 про летальний випадок при застосуванні серії 1260119 лікарського засобу ЦЕФТРІАКСОН-БХФЗ, порошок для розчину для ін’єкцій по 1000 мг у флаконах; 1 флакон з порошком в пачці, виробництва Публічного акціонерного товариства “Науково-виробничий центр “Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод”, Україна, (реєстраційне посвідчення № UA/4174/01/02): ТИМЧАСОВО ЗАБОРОНЯЮ реалізацію та застосування лікарського засобу ЦЕФТРІАКСОН-БХФЗ, порошок для розчину для ін’єкцій по 1000 мг у флаконах; 1 флакон з порошком в пачці, серії 1260119, виробництва Публічного акціонерного товариства “Науково-виробничий центр “Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод”, Україна, до окремого рішення Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками", - сказано у повідомлені. 

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Суб’єктам господарювання, які здійснюють реалізацію, зберігання та застосування лікарських засобів, невідкладно після одержання даного розпорядження перевірити наявність вищевказаної серії лікарського засобу.

При виявленні зразків цього лікарського засобу, суб’єкт господарювання повинен вжити заходів щодо:

  • вилучення його з обігу шляхом вміщення в карантин;
  • інформування територіального органу Держлікслужби за місцем розташування стосовно виконання даного розпорядження;
  • запобігання придбанню, реалізації та застосуванню лікарського засобу, наведеного в даному розпорядженні.

Контроль за виконанням даного розпорядження здійснюють територіальні органи Держлікслужби на відповідній території.

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Невиконання даного розпорядження тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Довідка УНН: Цефтріаксон БЗФЗ відноситься до антибактеріальних засобів для системного застосування. Інші бета-лактамні антибіотики. Цефалоспорини ІІІ покоління. 

Як повідомляв УНН, в Україні заборонили реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу "Фармацитрон Форте".

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