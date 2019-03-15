В Україні заборонили два антисептичні препарати
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. В Україні заборонили два лікарські засоби, які використовуються як антисептики. Про це повідомляє УНН з посиланням на розпорядження Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
"Відповідно до Конституції України... враховуючи розпорядження Держлікслужби від 25.02.2019 № 20-В щодо усунення порушень Ліцензійних умов, враховуючи лист Державного підприємства "Експериментальний завод медичних препаратів ІБОНХ НАН України", Україна, від 11.03.2019 № 115/54: ЗАБОРОНЯЮ реалізацію, зберігання та застосування серій зазначених нижче лікарських засобів вироблених до 25.02.2019 Державним підприємством "Експериментальний завод медичних препаратів ІБОНХ НАН України", Україна: ФОРМІДРОН розчин для зовнішнього застосування, спиртовий по 50 мл у флаконах всі серії UA/2186/01/01; ФУКОРЦИН розчин для зовнішнього застосування по 25 мл у флаконах всі серії UA/2088/01/01", - йдеться в повідомленні.
Суб’єктам господарювання, які здійснюють реалізацію, зберігання та застосування лікарських засобів, невідкладно після одержання даного розпорядження необхідно вжити заходи щодо:
-
- перевірки наявності зазначених вище лікарських засобів, вироблених до 25.02.2019;
-
- вилучення їх з обігу шляхом повернення постачальнику (виробнику);
-
- інформування територіального органу Держлікслужби про виконання даного розпорядження;
-
- запобігання придбанню, реалізації та застосуванню зазначених вище лікарських засобів, вироблених до 25.02.2019.
-
Контроль за виконанням даного розпорядження здійснюють територіальні органи Держлікслужби на відповідній території.
Невиконання даного розпорядження тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.
Довідка УНН: Формідрон - лікарський засіб, у складі якого міститься речовина формальдегід, яка є сильним антисептиком. Формідрон застосовують для обробки шкіри при підвищеній пітливості.
Фукорцин - лікарський засіб з антисептичною і протигрибковою дією. Застосовують для лікування захворювань шкіри, спричинених чутливими до компонентів препарату збудниками.
Нагадаємо, в Україні заборонили два препарати від болю в горлі.