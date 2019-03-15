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MIM-104 Patriot

В Україні заборонили два антисептичні препарати

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. В Україні заборонили два лікарські засоби, які використовуються як антисептики. Про це повідомляє УНН з посиланням на розпорядження Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

В Україні заборонили два антисептичні препарати

"Відповідно до Конституції України... враховуючи розпорядження Держлікслужби від 25.02.2019 № 20-В щодо усунення порушень Ліцензійних умов, враховуючи лист Державного підприємства "Експериментальний завод медичних препаратів ІБОНХ НАН України", Україна, від 11.03.2019 № 115/54: ЗАБОРОНЯЮ реалізацію, зберігання та застосування серій зазначених нижче лікарських засобів вироблених до 25.02.2019 Державним підприємством "Експериментальний завод медичних препаратів ІБОНХ НАН України", Україна: ФОРМІДРОН розчин для зовнішнього застосування, спиртовий по 50 мл у флаконах всі серії UA/2186/01/01; ФУКОРЦИН розчин для зовнішнього застосування по 25 мл у флаконах всі серії UA/2088/01/01", - йдеться в повідомленні.

Суб’єктам господарювання, які здійснюють реалізацію, зберігання та застосування лікарських засобів, невідкладно після одержання даного розпорядження необхідно вжити заходи щодо:

  • перевірки наявності зазначених вище лікарських засобів, вироблених до 25.02.2019;
  • вилучення їх з обігу шляхом повернення постачальнику (виробнику);
  • інформування територіального органу Держлікслужби про виконання даного розпорядження;
  • запобігання придбанню, реалізації та застосуванню зазначених вище лікарських засобів, вироблених до 25.02.2019.

Контроль за виконанням даного розпорядження здійснюють територіальні органи Держлікслужби на відповідній території.

Невиконання даного розпорядження тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Довідка УНН: Формідрон - лікарський засіб, у складі якого міститься речовина формальдегід, яка є сильним антисептиком. Формідрон застосовують для обробки шкіри при підвищеній пітливості.

Фукорцин - лікарський засіб з антисептичною і протигрибковою дією. Застосовують для лікування захворювань шкіри, спричинених чутливими до компонентів препарату збудниками.

Нагадаємо, в Україні заборонили два препарати від болю в горлі.

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