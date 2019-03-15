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В Україні заборонили два препарати від застуди

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. В Україні заборонили два препарати від болю в горлі. Про це повідомляє УНН з посиланням на розпорядження Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

В Україні заборонили два препарати від застуди

"Відповідно до Конституції України, статті .. враховуючи розпорядження Держлікслужби від 25.02.2019 № 20-В щодо усунення порушень Ліцензійних умов, враховуючи лист Державного підприємства “Експериментальний завод медичних препаратів ІБОНХ НАН України”, Україна, від 11.03.2019 № 115/54: ЗАБОРОНЯЮ реалізацію, зберігання та застосування серій зазначених нижче лікарських засобів вироблених до 25.02.2019 Державним підприємством “Експериментальний завод медичних препаратів ІБОНХ НАН України”, Україна: ЛЮГОЛЯ РОЗЧИН розчин для зовнішнього застосування по 25 г у флаконах всі серії UA/2185/01/01, ПЕРТУСИН сироп по 100 мл у флаконах всі серії UA/1938/01/01", - сказано у повідомлені. 

Суб’єктам господарювання, які здійснюють реалізацію, зберігання та застосування лікарських засобів, невідкладно після одержання даного розпорядження перевірити наявність вищезазначеного лікарського засобу.

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При виявленні зазначеної серії лікарського засобу, суб’єкт господарювання повинен вжити заходів щодо:

  • вилучення її з обігу шляхом вміщення в карантин;
  • інформування територіального органу Держлікслужби на відповідній території стосовно виконання даного розпорядження;
  • запобігання придбанню, реалізації та застосуванню зазначеної серії лікарського засобу, наведеного в даному розпорядженні.

Контроль за виконанням цього розпорядження здійснюють територіальні органи Держлікслужби на відповідній території.

Невиконання даного розпорядження тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

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Довідка УНН: "Люголь" відноситься до препаратів, що застосовуються при захворюваннях горла.
                     "Пертусин" відноситься до засобів, які застосовують при кашлі та застудних захворюваннях.


Як повідомляв УНН, в Україні заборонили реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу "Фармацитрон Форте".

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