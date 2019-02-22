В Україні заборонили "Фармацитрон Форте"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. В Україні заборонили реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу "Фармацитрон Форте". Про це повідомляє УНН з посиланням на розпорядження Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
"У відповідності до Конституції України....та на підставі інформації виробника “Фармасайнс Інк”, Канада (лист підприємства “Фармасайнс Україна Інк”, Україна від 13.02.2019 № 1) щодо підтвердження факту фальсифікації серії F-80615 лікарського засобу ФАРМАЦИТРОН ФОРТЕ, порошок для орального розчину по 23 г порошку у пакетах; по 23 г порошку у пакеті; по 10 пакетів у картонній коробці, з маркуванням виробника “Фармасайнс Інк.”, Канада, (зазначена серія не виготовлялася виробником “Фармасайнс Інк”, Канада та не ввозилася на територію України): ЗАБОРОНЯЮ реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу ФАРМАЦИТРОН ФОРТЕ, порошок для орального розчину по 23 г порошку у пакетах; по 23 г порошку у пакеті; по 10 пакетів у картонній коробці, серії F-80615, з маркуванням виробника “Фармасайнс Інк.”, Канада", - сказано у повідомлені.
Суб’єктам господарської діяльності, які здійснюють реалізацію, зберігання та застосування лікарських засобів невідкладно після одержання розпорядження:
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- перевірити наявність зазначеної вище серії лікарського засобу і вжити заходи щодо її вилучення з обігу для подальшої утилізації та/або знищення;
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- при наявності зазначеної вище серії лікарського засобу, повідомити територіальний орган Держлікслужби за місцем розташування про шляхи надходження та вжиті заходи щодо виконання розпорядження.
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Контроль за виконанням даного розпорядження здійснюють територіальні органи Держлікслужби.
Невиконання даного розпорядження передбачає відповідальність згідно з чинним законодавством України.
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Довідка УНН: "Фармацитрон Форте" - використовується для симптоматичного лікування гострих респіраторних інфекцій та грипу.
Як повідомляв УНН, в Україні тимчасово заборонили реалізацію та застосування лікарського засобу "Клопідогрель".