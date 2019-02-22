В Украине запретили "Фармацитрон Форте"

"В соответствии с Конституцией Украины .... и на основании информации производителя "Фармасайнс Инк", Канада (письмо предприятия "Фармасайнс Украина Инк", Украина от 13.02.2019 № 1) о подтверждении факта фальсификации серии F-80615 лекарственного средства Фармацитрон ФОРТЕ порошок для орального раствора по 23 г порошка в пакетах по 23 г порошка в пакете; по 10 пакетов в картонной коробке, с маркировкой производителя "Фармасайнс Инк.", Канада, (указана серия не изготавливалась производителем "Фармасайнс Инк", Канада и не ввозилась на территорию Украины): ЗАПРЕЩАЮ реализацию, хранение и применение лекарственного средства Фармацитрон ФОРТЕ, порошок для орального раствора по 23 г порошка в пакетах по 23 г порошка в пакете; по 10 пакетов в картонной коробке, серии F-80615, с маркировкой производителя "Фармасайнс Инк.", Канада", - говорится в сообщении.

Субъектам хозяйственной деятельности, которые осуществляют реализацию, хранение и применение лекарственных средств безотлагательно после получения предписания:



проверить наличие указанной выше серии лекарственного средства и принять меры по ее изъятию из обращения для дальнейшей утилизации и / или уничтожения;



при наличии указанной выше серии лекарственного средства, уведомить территориальный орган Гослекслужбы по месту нахождения о путях поступления и принятых мерах по выполнению распоряжения.



Контроль за выполнением данного распоряжения осуществляют территориальные органы Гослекслужбы.

Невыполнение данного распоряжения предусматривает ответственность согласно действующему законодательству Украины.

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Справка УНН: "Фармацитрон Форте" - используется для симптоматического лечения острых респираторных инфекций и гриппа.



Как сообщал УНН, в Украине временно запретили реализацию и применение лекарственного средства "Клопидогрель".