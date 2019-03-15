Заборонено зеленку, перекис та йод українського виробника
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. В Україні заборонили декілька розчинів для зовнішнього застосування. Про це повідомляє УНН з посиланням на розпорядження Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
"Відповідно до Конституції України, статті .. враховуючи розпорядження Держлікслужби від 25.02.2019 № 20-В щодо усунення порушень Ліцензійних умов, враховуючи лист Державного підприємства “Експериментальний завод медичних препаратів ІБОНХ НАН України”, Україна, від 11.03.2019 № 115/54: ЗАБОРОНЯЮ реалізацію, зберігання та застосування серій зазначених нижче лікарських засобів вироблених до 25.02.2019 Державним підприємством “Експериментальний завод медичних препаратів ІБОНХ НАН України”, Україна: АМІАКУ РОЗЧИН розчин для зовнішнього застосування 10 % по 40 мл у флаконах 010618, UA/3141/01/01, БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ, розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 1 % по 20 мл у флаконах всі серії UA/1914/01/01 ВАЛЕРІАНИ НАСТОЙКА, настойка по 25 мл або по 30 мл у флаконах всі серії, UA/1915/01/01, ВОДНЮ ПЕРОКСИД розчин для зовнішнього застосування по 3 % по 40 мл, по 100 мл у флаконах всі серії UA/2060/01/01, ЙОД розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 5 % по 20 мл у флаконах всі серії UA/9327/01/01", - сказано у повідомлені.
Суб’єктам господарювання, які здійснюють реалізацію, зберігання та застосування лікарських засобів, невідкладно після одержання даного розпорядження перевірити наявність вищезазначеного лікарського засобу.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні заборонили лікарський препарат від деменції
При виявленні зазначеної серії лікарського засобу, суб’єкт господарювання повинен вжити заходів щодо:
-
- вилучення її з обігу шляхом вміщення в карантин;
-
- інформування територіального органу Держлікслужби на відповідній території стосовно виконання даного розпорядження;
-
- запобігання придбанню, реалізації та застосуванню зазначеної серії лікарського засобу, наведеного в даному розпорядженні.
-
- Контроль за виконанням цього розпорядження здійснюють територіальні органи Держлікслужби на відповідній території.
Невиконання даного розпорядження тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.
-
Як повідомляв УНН, в Україні заборонили реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу "Фармацитрон Форте".