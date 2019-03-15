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Запрещено зеленку, перекись и йод украинского производителя

Киев • УНН

 • 36042 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. В Украине запретили несколько растворов для наружного применения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на распоряжение Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Запрещено зеленку, перекись и йод украинского производителя

"Согласно Конституции Украины, статьи .. учитывая распоряжение Гослекслужбы от 25.02.2019 № 20-В по устранению нарушений Лицензионных условий, учитывая письмо Государственного предприятия "Экспериментальный завод медицинских препаратов ИБОНХ НАН Украины", Украина, от 11.03.2019 № 115/54 : ЗАПРЕЩАЮ реализацию, хранение и применение серий указанных ниже лекарственных средств произведенных до 25.02.2019 Государственным предприятием "Экспериментальный завод медицинских препаратов ИБОНХ НАН Украины", Украина: раствор аммиака раствор для наружного применения 10% по 40 мл, 010618, UA/3141/01/01 Бриллиантовый зеленый раствор для наружного применения, спиртовой 1% по 20 мл во флаконах все серии UA /1914/01/01 ВАЛЕРИАНЫ НАСТОЙКА, настойка по 25 мл или по 30 мл, все серии, UA / 1915/01/01 водорода ПЕРОКСИД раствор для наружного применения 3% по 40 мл, по 100 мл все серии UA/ 2060/01/01 ЙОД раствор для наружного применения, спиртовой 5 % по 20 мл во флаконах все серии UA / 9327/01/01 ", - говорится в сообщении.

Субъектам хозяйствования, которые осуществляют реализацию, хранение и применение лекарственных средств, безотлагательно после получения данного распоряжения проверить наличие вышеупомянутого препарата.

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При обнаружении указанной серии лекарственного средства, предприятие должно принять меры по:

  • изъятию его из обращения путем помещения в карантин;
  • информированию территориального органа Гослекслужбы на соответствующей территории по выполнению данного распоряжения;
  • предотвращению приобретения, реализации и применения указанной серии лекарственного средства, приведенного в данном распоряжении.
  • Контроль за выполнением этого распоряжения осуществляют территориальные органы Гослекслужбы на соответствующей территории.

    Невыполнение данного распоряжения влечет за собой ответственность согласно действующему законодательству Украины.

Как сообщал УНН, в Украине запретили реализацию, хранение и применение лекарственного средства "Фармацитрон Форте".

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