Запрещено зеленку, перекись и йод украинского производителя

"Согласно Конституции Украины, статьи .. учитывая распоряжение Гослекслужбы от 25.02.2019 № 20-В по устранению нарушений Лицензионных условий, учитывая письмо Государственного предприятия "Экспериментальный завод медицинских препаратов ИБОНХ НАН Украины", Украина, от 11.03.2019 № 115/54 : ЗАПРЕЩАЮ реализацию, хранение и применение серий указанных ниже лекарственных средств произведенных до 25.02.2019 Государственным предприятием "Экспериментальный завод медицинских препаратов ИБОНХ НАН Украины", Украина: раствор аммиака раствор для наружного применения 10% по 40 мл, 010618, UA/3141/01/01 Бриллиантовый зеленый раствор для наружного применения, спиртовой 1% по 20 мл во флаконах все серии UA /1914/01/01 ВАЛЕРИАНЫ НАСТОЙКА, настойка по 25 мл или по 30 мл, все серии, UA / 1915/01/01 водорода ПЕРОКСИД раствор для наружного применения 3% по 40 мл, по 100 мл все серии UA/ 2060/01/01 ЙОД раствор для наружного применения, спиртовой 5 % по 20 мл во флаконах все серии UA / 9327/01/01 ", - говорится в сообщении.

Субъектам хозяйствования, которые осуществляют реализацию, хранение и применение лекарственных средств, безотлагательно после получения данного распоряжения проверить наличие вышеупомянутого препарата.



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При обнаружении указанной серии лекарственного средства, предприятие должно принять меры по:



изъятию его из обращения путем помещения в карантин;



информированию территориального органа Гослекслужбы на соответствующей территории по выполнению данного распоряжения;



предотвращению приобретения, реализации и применения указанной серии лекарственного средства, приведенного в данном распоряжении.



Контроль за выполнением этого распоряжения осуществляют территориальные органы Гослекслужбы на соответствующей территории.



Невыполнение данного распоряжения влечет за собой ответственность согласно действующему законодательству Украины.

Невыполнение данного распоряжения влечет за собой ответственность согласно действующему законодательству Украины.

Как сообщал УНН, в Украине запретили реализацию, хранение и применение лекарственного средства "Фармацитрон Форте".