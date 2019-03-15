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В Украине запретили два антисептических препарата

Киев • УНН

 • 38810 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. В Украине запретили два лекарственные средства, которые используются как антисептики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на распоряжение Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.

В Украине запретили два антисептических препарата

"Согласно Конституции Украины... учитывая распоряжение Гослекслужбы от 25.02.2019 № 20-В по устранению нарушений Лицензионных условий, учитывая письмо Государственного предприятия "Экспериментальный завод медицинских препаратов ИБОНХ НАН Украины", Украина, от 11.03.2019 № 115/54: запрещающий реализацию, хранение и применение серий указанных ниже лекарственных средств произведенных до 25.02.2019 Государственным предприятием "Экспериментальный завод медицинских препаратов ИБОНХ НАН Украины", Украина: ФОРМИДРОН раствор для наружного применения, спиртовой по 50 мл флаконах все серии UA/2186/01/01; ФУКОРЦИН раствор для наружного применения по 25 мл, все серии UA/2088/01/01 ", - говорится в сообщении.

Субъектам хозяйствования, которые осуществляют реализацию, хранение и применение лекарственных средств, безотлагательно после получения данного распоряжения необходимо принять меры по:

  • проверке наличия указанных выше лекарственных средств, произведенных до 25.02.2019;
  • изъятие их из обращения путем возврата поставщику (производителю);
  • информирование территориального органа Гослекслужбы о выполнении данного распоряжения;
  • предотвращению приобретения, реализации и применения указанных выше лекарственных средств, произведенных до 25.02.2019.

Контроль за выполнением данного распоряжения осуществляют территориальные органы Гослекслужбы на соответствующей территории.

Невыполнение данного распоряжения влечет за собой ответственность согласно действующему законодательству Украины.

Справка УНН: Формидрон - лекарственное средство, в составе которого содержится вещество формальдегид, которое является сильным антисептиком. Формидрон применяют для обработки кожи при повышенной потливости.

Фукорцин - лекарственное средство с антисептическим и противогрибковым действием. Применяют для лечения заболеваний кожи, вызванных чувствительными к препарату возбудителями.

Напомним, в Украине запретили два препарата от боли в горле.

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