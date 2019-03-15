В Украине запретили два антисептических препарата
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В Украине запретили два лекарственные средства, которые используются как антисептики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на распоряжение Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.
"Согласно Конституции Украины... учитывая распоряжение Гослекслужбы от 25.02.2019 № 20-В по устранению нарушений Лицензионных условий, учитывая письмо Государственного предприятия "Экспериментальный завод медицинских препаратов ИБОНХ НАН Украины", Украина, от 11.03.2019 № 115/54: запрещающий реализацию, хранение и применение серий указанных ниже лекарственных средств произведенных до 25.02.2019 Государственным предприятием "Экспериментальный завод медицинских препаратов ИБОНХ НАН Украины", Украина: ФОРМИДРОН раствор для наружного применения, спиртовой по 50 мл флаконах все серии UA/2186/01/01; ФУКОРЦИН раствор для наружного применения по 25 мл, все серии UA/2088/01/01 ", - говорится в сообщении.
Субъектам хозяйствования, которые осуществляют реализацию, хранение и применение лекарственных средств, безотлагательно после получения данного распоряжения необходимо принять меры по:
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- проверке наличия указанных выше лекарственных средств, произведенных до 25.02.2019;
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- изъятие их из обращения путем возврата поставщику (производителю);
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- информирование территориального органа Гослекслужбы о выполнении данного распоряжения;
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- предотвращению приобретения, реализации и применения указанных выше лекарственных средств, произведенных до 25.02.2019.
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Контроль за выполнением данного распоряжения осуществляют территориальные органы Гослекслужбы на соответствующей территории.
Невыполнение данного распоряжения влечет за собой ответственность согласно действующему законодательству Украины.
Справка УНН: Формидрон - лекарственное средство, в составе которого содержится вещество формальдегид, которое является сильным антисептиком. Формидрон применяют для обработки кожи при повышенной потливости.
Фукорцин - лекарственное средство с антисептическим и противогрибковым действием. Применяют для лечения заболеваний кожи, вызванных чувствительными к препарату возбудителями.
Напомним, в Украине запретили два препарата от боли в горле.