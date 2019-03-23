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В Украине запретили антибиотик из-за летального случая

Киев • УНН

 • 72651 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. В Украине временно запретили реализацию и применение лекарственного средства "Цефтриаксон БХФЗ" из-за информации о летальном случает. Об этом сообщат УНН со ссылкой на распоряжение Гослекслужбы.

В Украине запретили антибиотик из-за летального случая

"Согласно Конституции Украины .... на основании уведомления ГП "Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины" от 19.03.2019 № 1008 / 9-4 о летальный исход при применении серии 1260119 лекарственного средства ЦЕФТРИАКСОН-БХФЗ, порошок для приготовления раствора для инъекций по 1000 мг во флаконах 1 флакон с порошком в пачке, производства Открытого акционерного общества "Научно-производственный центр" Борщаговский химико-фармацевтический завод", Украина, (регистрационное удостоверение № UA / 4174/01/02): ВРЕМЕННО ЗАПРЕЩАЮ реализацию и применение лекарственного средства ЦЕФТРИАКСОН-БХФЗ, порошок для приготовления раствора для инъекций по 1000 мг во флаконах 1 флакон с порошком в пачке, серии 1260119, производства Открытого акционерного общества "Научно-производственный центр "Борщаговский химико-фармацевтический завод", Украина, до отдельного решение Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками", - говорится в сообщении. 

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Субъектам хозяйствования, которые осуществляют реализацию, хранение и применение лекарственных средств, безотлагательно после получения данного распоряжения проверить наличие вышеуказанной серии лекарственного средства.

При выявлении образцов этого лекарственного средства, предприятие должно принять меры по:

  • изъятию из обращения путем помещения в карантин;
  • информированию территориального органа Гослекслужбы по месту расположения относительно выполнения данного распоряжения;
  • предотвращения приобретению, реализации и применению лекарственного средства, приведенного в данном распоряжении.

Контроль за выполнением данного распоряжения осуществляют территориальные органы Гослекслужбы на соответствующей территории.

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Невыполнение данного распоряжения влечет за собой ответственность согласно действующему законодательству Украины.

Справка УНН: Цефтриаксон БЗФЗ относится к антибактериальным средствам для системного применения. Другие бета-лактамные антибиотики. Цефалоспорины III поколения.

Как сообщал УНН, в Украине запретили реализацию, хранение и применение лекарственного средства "Фармацитрон Форте".

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