В Україні заборонили один з антидепресантів

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. В Україні заборонили реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу Cipralex. Про це повідомляє УНН з посиланням на розпорядження Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

У зв’язку з надходженням інформації від Представництва компанії Лундбек Експорт А/С (Данія) в Україні щодо виявлення на території України незареєстрованого лікарського засобу Cipralex, 10 mg, 28 Film Tablet, серії 2567519, виробництва H. Lundbeck A/S, Danimarka, з маркуванням на іноземній мові...ЗАБОРОНЯЮ реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу Cipralex, 10 mg, 28 Film Tablet, виробництва H. Lundbeck A/S, Danimarka з маркуванням на іноземній мові", - сказано в документі. 

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Суб’єктам господарювання, які здійснюють реалізацію, зберігання та застосування лікарських засобів, невідкладно після одержання даного розпорядження необхідно вжити заходи щодо:

  • перевірки наявності лікарського засобу Cipralex, 10 mg, 28 Film Tablet, виробництва H. Lundbeck A/S, Danimarka;
  • вилучення його з обігу для подальшої передачі на утилізацію або знищення;
  • інформування територіального органу Держлікслужби про виконання даного розпорядження;
  • запобігання придбанню, реалізації та застосуванню лікарського засобу, наведеного в даному розпорядженні.

Контроль за виконанням даного розпорядження здійснюють територіальні органи Держлікслужби на відповідній території.

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Невиконання даного розпорядження тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Довідка УНН: Cipralex - антидепресант, який викоритовують закрема для лікування панічних розладів, обсесивно-компульсивного розладу, соціальних фобій. 

Як повідомляв УНН, Супрун заборонила їсти грейпфрути при прийомі антидепресантів.

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