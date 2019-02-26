В Україні заборонили один з антидепресантів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. В Україні заборонили реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу Cipralex. Про це повідомляє УНН з посиланням на розпорядження Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
У зв’язку з надходженням інформації від Представництва компанії Лундбек Експорт А/С (Данія) в Україні щодо виявлення на території України незареєстрованого лікарського засобу Cipralex, 10 mg, 28 Film Tablet, серії 2567519, виробництва H. Lundbeck A/S, Danimarka, з маркуванням на іноземній мові...ЗАБОРОНЯЮ реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу Cipralex, 10 mg, 28 Film Tablet, виробництва H. Lundbeck A/S, Danimarka з маркуванням на іноземній мові", - сказано в документі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні заборонили "Фармацитрон Форте"
Суб’єктам господарювання, які здійснюють реалізацію, зберігання та застосування лікарських засобів, невідкладно після одержання даного розпорядження необхідно вжити заходи щодо:
-
- перевірки наявності лікарського засобу Cipralex, 10 mg, 28 Film Tablet, виробництва H. Lundbeck A/S, Danimarka;
-
- вилучення його з обігу для подальшої передачі на утилізацію або знищення;
-
- інформування територіального органу Держлікслужби про виконання даного розпорядження;
-
- запобігання придбанню, реалізації та застосуванню лікарського засобу, наведеного в даному розпорядженні.
-
Контроль за виконанням даного розпорядження здійснюють територіальні органи Держлікслужби на відповідній території.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні заборонили 8 різних очних крапель за раз
Невиконання даного розпорядження тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.
Довідка УНН: Cipralex - антидепресант, який викоритовують закрема для лікування панічних розладів, обсесивно-компульсивного розладу, соціальних фобій.
Як повідомляв УНН, Супрун заборонила їсти грейпфрути при прийомі антидепресантів.