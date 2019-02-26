В Украине запретили один из антидепрессантов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. В Украине запретили реализацию, хранение и применение лекарственного средства Cipralex. Об этом сообщает УНН со ссылкой на распоряжение Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.
В связи с поступлением информации от представительства компании Лундбек Экспорт А/С (Дания) в Украине по выявлению на территории Украины незарегистрированного лекарственного средства Cipralex, 10 mg, 28 Film Tablet, серии 2567519, производства H. Lundbeck A/S, Danimarka, с маркировкой на иностранном языке ... Запрещаю реализацию, хранение и применение лекарственного средства Cipralex, 10 mg, 28 Film Tablet производства H. Lundbeck A/S, Danimarka с маркировкой на иностранном языке", - говорится в документе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине запретили "Фармацитрон Форте"
Субъектам хозяйствования, которые осуществляют реализацию, хранение и применение лекарственных средств, безотлагательно после получения данного распоряжения необходимо принять меры по:
-
- проверке наличия лекарственного средства Cipralex, 10 mg, 28 Film Tablet производства H. Lundbeck A / S, Danimarka;
-
- изъятию из обращения для последующей передачи на утилизацию или уничтожение;
-
- информированию территориального органа Гослекслужбы о выполнении данного распоряжения;
-
- предотвращению приобретения, реализации и применению лекарственного средства, приведенного в данном распоряжении.
-
Контроль за выполнением данного распоряжения осуществляют территориальные органы Гослекслужбы на соответствующей территории.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине запретили 8 различных глазных капель за раз
Невыполнение данного распоряжения влечет за собой ответственность согласно действующему законодательству Украины.
Справка УНН: Cipralex - антидепрессант, который викоритовують закрема для лечения панических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, социальных фобий.
Как сообщал УНН, Супрун запретила есть грейпфруты при приеме антидепрессантов.