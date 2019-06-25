В Украине за сутки три половых преступления в отношении детей
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. В Украине за сутки зарегистрировали три половых преступления, совершенных в отношении детей. Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин в Facebook, передает УНН.
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"Без ежедневных половых преступлений уже некуда: только за сутки зарегистрировано три половых преступления в отношении детей. Самое ужасное - это развращение девятилетней девочки в Днепропетровской области", - сообщил Аброськин.
Напомним, человек, притворяясь врачом, заставлял маленьких девочек раздеваться.
Как сообщал УНН, в Одесской области недавно произошло резонансное преступление. 11-летнюю девочку Дарью Лукьяненко похитили и убили.