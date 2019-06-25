В Україні за добу три статевих злочини щодо дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. В Україні за добу зареєстрували три статевих злочини, скоєних стосовно дітей. Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції України - начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін у Facebook, передає УНН.
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"Без щоденних статевих злочинів вже нікуди: тільки за добу зареєстровано три статевих злочини відносно дітей. Найжахливіший - це розбещення дев’ятирічної дівчинки в Дніпропетровській області", - повідомив Аброськін.
Нагадаємо, чоловік, прикидаючись лікарем, змушував маленьких дівчат роздягатися.
Як повідомляв УНН, на Одещині нещодавно стався резонансний злочин. 11-річну дівчинку Дар'ю Лук'яненко викрали і вбили.