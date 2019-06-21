Чоловік, прикидаючись лікарем, змушував маленьких дівчат роздягатися
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. У Чернігівській області чоловік, прикинувшись лікарем, змусив малолітню дівчинку роздягнутися, а потім розглядав її оголене тіло. Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції України — начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін у Facebook, передає УНН.
За його словами, у травні 2019 року до поліції Чернігівської області стали надходити повідомлення щодо того, що невідомий чоловік чіпляється на вулицях різних селищ до маленьких дівчат під приводом медичного огляду.
"Вже згодом 19 червня 2019 року в Чернігівській області невідомий на вулиці селища представився лікарем, завів дівчинку 2009 року народження до непрацюючої школи, де під приводом огляду примусив дитину роздягнутися та розглядав оголене тіло дитини", - написав Аброськін.
За його даними, правоохоронці у четвер затримали зловмисника.
"Вчора працівниками поліції цей покидьок був затриманий — чоловік 1968 року народження, мешканець Чернігова, раніше неодноразово судимий за вчинення статевих злочинів відносно дітей 11.02.2011 року - ст. 156 ч.2; 25.12.2012 року - ст. 156 ч.2 КК України", - повідомив Аброськін.
Він додав, що після цих випадків з дітьми працювали психологи.
Нагадаємо, за 2018 рік у Києві від домашнього насильства постраждали понад 8 тисяч осіб.