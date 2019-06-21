Мужчина, притворяясь врачом, заставлял маленьких девочек раздеваться

По его словам, в мае 2019 года в полицию Черниговской области стали поступать сообщения о том, что неизвестный мужчина цепляется на улицах разных поселков в маленьких девочек под предлогом медицинского осмотра.

"Уже позже 19 июня 2019 года в Черниговской области неизвестный на улице поселка представился врачом, завел девочку 2009 года рождения к неработающую школу, где под предлогом осмотра заставил ребенка раздеться и рассматривал обнаженное тело ребенка", - написал Аброськин.

По его данным, правоохранители в четверг задержали злоумышленника.

"Вчера работниками полиции этот подонок был задержан - мужчина 1968 года рождения, житель Чернигова, ранее неоднократно судимый за совершение половых преступлений в отношении детей 11.02.2011 года - ст. 156 ч.2; 25.12.2012 года - ст. 156 ч.2 УК Украина", - сообщил Аброськин.

Он добавил, что после этих случаев с детьми работали психологи.

Напомним, по 2018 в Киеве от домашнего насилия пострадали более 8000 человек.