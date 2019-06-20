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Зникнення Дар'ї Лук'яненко: дитину вбили практично відразу після викрадення

Київ • УНН

 • 41664 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Після зникнення Дар'ї Лук'яненко на Одещині правоохоронці по крупицях щодня збирали необхідну інформацію, вдалося посекундно відновити рух дівчинки від ринку у напрямку до школи 13 червня, і вже сьогодні зрозуміло, що зловмисник знущався та вбив дитину практично відразу після її викрадення. Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції України - начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін у Facebook, передає УНН.

Зникнення Дар'ї Лук'яненко: дитину вбили практично відразу після викрадення

"Вже сьогодні я хочу подякувати за допомогу поліції в розшуку Дарії Лук'яненко звичайним громадянам смт Іванівка... За ці дні була виконана колосальна робота, по крупицях щодня збирали необхідну інформацію, знайти дитину та встановити особу злочинця вдалося тільки після збору всієї необхідної інформації, яка дозволила посекундно відновити рух дівчинки від ринку у напрямку до школи 13.06.2019", - вказав Аброськін, подякувавши і правоохоронцям.

З його слів, було опитано понад 2000 жителів селища, проведено огляд тисячі квадратних метрів місцевості.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Поліція опублікувала відео обшуків будинку, в якому знайшли тіло Дарії Лук'яненко

"Ми всі разом прожили ці п'ять днів активних пошуків дитини з надією знайти її живою, але сьогодні ми розуміємо, що покидьок знущався та вбив дитину практично відразу після її викрадення. Але, на жаль, дитину вже не повернути", - вказав Аброськін, висловивши співчуття.

Нагадаємо, напередодні у поліції заявили, що виявили тіло зниклої 11-річної Дар'ї Лук'яненко, яка зникла на Одещині 13 червня, коли йшла до танцювального гуртка. Власника будинку, біля якого виявили тіло, повезли на допит.

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