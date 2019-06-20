Зникнення Дар'ї Лук'яненко: дитину вбили практично відразу після викрадення

КИЇВ. 20 червня. УНН. Після зникнення Дар'ї Лук'яненко на Одещині правоохоронці по крупицях щодня збирали необхідну інформацію, вдалося посекундно відновити рух дівчинки від ринку у напрямку до школи 13 червня, і вже сьогодні зрозуміло, що зловмисник знущався та вбив дитину практично відразу після її викрадення. Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції України - начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін у Facebook, передає УНН.