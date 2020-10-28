В Украине за сутки COVID-19 заболело более 350 правоохранителей МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В Украине за минувшие сутки выявлено 356 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 среди правоохранителей МВД. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Сегодня, 28 октября, в сутки зафиксировано 356 случаев заражения COVID-19 среди правоохранителей МВД. Наибольшее количество инфицированных за сутки зарегистрировано: в Днепропетровской области (+37), в Волынской области (30) и в Киеве (30)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего с начала пандемии COVID-19 заболело 11745 правоохранителей, выздоровели - 10898, умерло - 29.
Напомним, в Украине на 8:40 28 октября зафиксировано уже 363 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - почти 7,5 тысяч.