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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 66426 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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В Украине за сутки COVID-19 заболело более 350 правоохранителей МВД

В Украине за сутки COVID-19 заболело более 350 правоохранителей МВД

Киев  •  УНН

 • 16140 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. В Украине за минувшие сутки выявлено 356 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 среди правоохранителей МВД. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Сегодня, 28 октября, в сутки зафиксировано 356 случаев заражения COVID-19 среди правоохранителей МВД. Наибольшее количество инфицированных за сутки зарегистрировано: в Днепропетровской области (+37), в Волынской области (30) и в Киеве (30)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего с начала пандемии COVID-19 заболело 11745 правоохранителей, выздоровели - 10898, умерло - 29.

Напомним, в Украине на 8:40 28 октября зафиксировано уже 363 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - почти 7,5 тысяч.

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