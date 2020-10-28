В Україні за добу на COVID-19 захворіло понад 350 правоохоронців МВС

"Сьогодні, 28 жовтня, за добу зафіксовано 356 випадків зараження COVID-19 серед правоохоронців МВС. Найбільшу кількість інфікованих за добу зареєстровано: у Дніпропетровській області (+37), у Волинській області (+30) та у місті Києві (+30)", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що всього з початку пандемії на COVID-19 захворіло 11 745 правоохоронців, одужало – 10 898, померло – 29.

Нагадаємо, в Україні на 8:40 28 жовтня зафіксовано вже 363 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - майже 7,5 тисяч.