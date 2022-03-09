В Украине за сутки эвакуировали более 40 тысяч женщин и детей
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. За сутки удалось вывезти более 40 000 женщин и детей со всех уголков Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, пишет УНН.
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"За сутки удалось вывезти более 40 000 женщин и детей со всех уголков Украины. Пытались 100 тысяч, но не получилось", - написал Арахамия.
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Арахамия отметил, что наиболее проблемные участки - это Мариуполь, Харьков и Киевская область.
Дополнение
С Изюма в Харьковской области эвакуировали около 250 человек под обстрелы оккупантов.
Кроме того, из детского дома в Ворзеле в Киевской области эвакуировали всех детей.