В Украине за сутки эвакуировали более 40 тысяч женщин и детей

Цитата

"За сутки удалось вывезти более 40 000 женщин и детей со всех уголков Украины. Пытались 100 тысяч, но не получилось", - написал Арахамия.

Детали

Арахамия отметил, что наиболее проблемные участки - это Мариуполь, Харьков и Киевская область.

Дополнение

С Изюма в Харьковской области эвакуировали около 250 человек под обстрелы оккупантов.

Кроме того, из детского дома в Ворзеле в Киевской области эвакуировали всех детей.