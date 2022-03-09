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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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З дитячого будинку у Ворзелі евакуювали всіх дітей

З дитячого будинку у Ворзелі евакуювали всіх дітей

Київ • УНН

 • 207462 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. З дитячого будинку у Ворзелі на Київщині евакуювали всіх дітей. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, пише УНН.

Цитата

"З дитячого будинку у Ворзелі евакуйовані всі діти. Дітей плануємо розмістити у дитячій лікарні Києва", - написав Тимошенко.

Також евакуйовано пологовий будинок.

Київська обласна державна адміністрація повідомляє, що до Білогородки прибувають перші автобуси з евакуйованими.

"Зустріли колону з Ворзеля. Серед евакуйованих й діти з дитячого будинку. Їх терміново перевозять до Київської дитячої лікарні", - ідеться в повідомленні.

На місці надають необхідну медичну допомогу всім, хто її потребує. Далі людей доправлять до Києва.

Додамо

На Київщині триває евакуація цивільного населення з Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Бородянки та Ворзеля через Стоянку – Білогородку до Києва.

Нагадаємо

Під час евакуації мирного населення з Демидова на Київщині ворог відкрив вогонь. Внаслідок обстрілів загинув поліцейський, ще двоє людей тяжко поранені.

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