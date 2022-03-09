З дитячого будинку у Ворзелі евакуювали всіх дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. З дитячого будинку у Ворзелі на Київщині евакуювали всіх дітей. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, пише УНН.
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"З дитячого будинку у Ворзелі евакуйовані всі діти. Дітей плануємо розмістити у дитячій лікарні Києва", - написав Тимошенко.
Також евакуйовано пологовий будинок.
Київська обласна державна адміністрація повідомляє, що до Білогородки прибувають перші автобуси з евакуйованими.
"Зустріли колону з Ворзеля. Серед евакуйованих й діти з дитячого будинку. Їх терміново перевозять до Київської дитячої лікарні", - ідеться в повідомленні.
На місці надають необхідну медичну допомогу всім, хто її потребує. Далі людей доправлять до Києва.
Додамо
На Київщині триває евакуація цивільного населення з Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Бородянки та Ворзеля через Стоянку – Білогородку до Києва.
Нагадаємо
Під час евакуації мирного населення з Демидова на Київщині ворог відкрив вогонь. Внаслідок обстрілів загинув поліцейський, ще двоє людей тяжко поранені.