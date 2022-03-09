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Из детского дома в Ворзеле эвакуировали всех детей

Из детского дома в Ворзеле эвакуировали всех детей

Киев • УНН

 • 207461 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Из детского дома в Ворзеле Киевской области эвакуировали всех детей. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, пишет УНН.

Детали

"Из детского дома в Ворзеле эвакуированы все дети. Детей планируем разместить в детской больнице Киева", - написал Тимошенко.

Также эвакуирован роддом.

Киевская областная государственная администрация сообщает, что в Белогородку прибывают первые автобусы с эвакуированными.

"Встретили колонну из Ворзеля. Среди эвакуированных и дети из детского дома. Их срочно перевозят в киевскую детскую больницу", - говорится в сообщении.

На месте оказывают необходимую медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается. Далее людей доставят в Киев.

Добавим

В Киевской области продолжается эвакуация гражданского населения из Ирпеня, Бучи, Гостомеля, Бородянки и Ворзеля через Стоянку - Белогородку в Киев.

Напомним

Во время эвакуации мирного населения из Демидова в Киевской области враг открыл огонь. В результате обстрелов погиб полицейский, еще два человека тяжело ранены.

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