Из детского дома в Ворзеле эвакуировали всех детей
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Из детского дома в Ворзеле Киевской области эвакуировали всех детей. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, пишет УНН.
Детали
"Из детского дома в Ворзеле эвакуированы все дети. Детей планируем разместить в детской больнице Киева", - написал Тимошенко.
Также эвакуирован роддом.
Киевская областная государственная администрация сообщает, что в Белогородку прибывают первые автобусы с эвакуированными.
"Встретили колонну из Ворзеля. Среди эвакуированных и дети из детского дома. Их срочно перевозят в киевскую детскую больницу", - говорится в сообщении.
На месте оказывают необходимую медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается. Далее людей доставят в Киев.
Добавим
В Киевской области продолжается эвакуация гражданского населения из Ирпеня, Бучи, Гостомеля, Бородянки и Ворзеля через Стоянку - Белогородку в Киев.
Напомним
Во время эвакуации мирного населения из Демидова в Киевской области враг открыл огонь. В результате обстрелов погиб полицейский, еще два человека тяжело ранены.