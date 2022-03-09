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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Під час евакуації мирних жителів з Демидова ворог відкрив вогонь: загинув поліцейський

Під час евакуації мирних жителів з Демидова ворог відкрив вогонь: загинув поліцейський

Київ • УНН

 • 80365 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Під час евакуації мирного населення з Демидова на Київщині ворог відкрив вогонь. Внаслідок обстрілів загинув поліцейський, ще двоє людей тяжко поранені. Про це інформує Національна поліція України, пише УНН.

Цитата

“Сьогодні, 9 березня, під час чергової евакуації людей з території бойових дій окупанти відкрили стрільбу у бік поліцейських та мирних жителів. Один поліцейський загинув на місці. Ще один правоохоронець та мирний житель тяжко поранені та доправлені до лікарні”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

Загиблим був старший сержант Олексій Пономаренко. З окупації вдалося вивести 100 мирних жителів, 30 з яких - діти.

Доповнення

Як стало відомо, 9 березня відбувається евакуація мирного населення з Київської області.

Було наголошено на тому, що Росія взяла на себе публічні зобов’язання припинити вогонь.

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