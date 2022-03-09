Во время эвакуации мирных жителей из Демидова враг открыл огонь: погиб полицейский
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Во время эвакуации мирного населения из Демидова в Киевской области враг открыл огонь. В результате обстрелов погиб полицейский, еще два человека тяжело ранены. Об этом информирует Национальная полиция Украины, пишет УНН.
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“Сегодня, 9 марта, во время очередной эвакуации людей с территории боевых действий оккупанты открыли стрельбу в сторону полицейских и мирных жителей. Один полицейский погиб на месте. Еще один правоохранитель и мирный житель тяжело ранены и доставлены в больницу”, - говорится в сообщении.
Детали
Погибшим был старший сержант Алексей Пономаренко. Из оккупации удалось вывести 100 мирных жителей, 30 из которых - дети.
Дополнение
Как стало известно, 9 марта происходит эвакуация мирного населения из Киевской области.
Было отмечено то, что Россия взяла на себя публичные обязательства прекратить огонь.