Во время эвакуации мирных жителей из Демидова враг открыл огонь: погиб полицейский

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“Сегодня, 9 марта, во время очередной эвакуации людей с территории боевых действий оккупанты открыли стрельбу в сторону полицейских и мирных жителей. Один полицейский погиб на месте. Еще один правоохранитель и мирный житель тяжело ранены и доставлены в больницу”, - говорится в сообщении.

Детали

Погибшим был старший сержант Алексей Пономаренко. Из оккупации удалось вывести 100 мирных жителей, 30 из которых - дети.

Дополнение

Как стало известно, 9 марта происходит эвакуация мирного населения из Киевской области.

Было отмечено то, что Россия взяла на себя публичные обязательства прекратить огонь.