У Київській області сьогодні проведуть евакуацію мирного населення
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Сьогодні відбудеться евакуація мирного населення з Київської області. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, пише УНН.
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Наголосили, що Росія взяла на себе публічні зобов’язання припинити вогонь.
Сьогодні проведуть евакуацію гуманітарними коридорами з Ворзеля, Бородянки, Ірпеня, Гостомеля через Стоянку-Білгородку в Київ.
Евакуаційний транспорт вирушив до адрес евакуації. Евакуація розпочнеться об 11:30
Адреси для евакуації:
1. м. Ірпінь, готель "Ірпінь", вул. Соборна, 105Б
2. м. Ворзель, Укрпошта, вул. Курортна, 25
3. м. Буча, Бучанська міська рада, вул. Енергетиків, 12
4. м. Гостомель, Виправна колонія, вул. Мирна, 3А
5. м. Бородянка, Церква, вул. Православна - вул. Центральна
6. м. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 220
Додамо
Евакуація з Сум продовжиться у середу, 9 березня. За даними заступника керівника ОП, до евакуації будуть залучені автобуси, також можна рухатися в колоні приватним авто.