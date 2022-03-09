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Евакуація з Сум продовжиться сьогодні

Евакуація з Сум продовжиться сьогодні

Київ • УНН

 • 152383 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Евакуація з Сум продовжиться у середу, 9 березня. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Евакуація з Сум продовжиться сьогодні, 9 березня. З 9.00 до 21.00 працюватиме гуманітарний коридор", - повідомив Тимошенко.

Деталі

За даними заступника керівника ОП, до евакуації будуть залучені автобуси, також можна рухатись в колоні приватним авто.

"Просимо водіїв, будь ласка, забирайте із собою максимальну кількість людей!" - додав він.

Доповнення

8 березня обидва етапи евакуації з Сум завершились успішно. Йдеться про близько 5 000 людей та більше ніж 1 000 приватних авто.

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