Евакуація з Сум продовжиться сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Евакуація з Сум продовжиться у середу, 9 березня. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram, пише УНН.
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"Евакуація з Сум продовжиться сьогодні, 9 березня. З 9.00 до 21.00 працюватиме гуманітарний коридор", - повідомив Тимошенко.
Деталі
За даними заступника керівника ОП, до евакуації будуть залучені автобуси, також можна рухатись в колоні приватним авто.
"Просимо водіїв, будь ласка, забирайте із собою максимальну кількість людей!" - додав він.
Доповнення
8 березня обидва етапи евакуації з Сум завершились успішно. Йдеться про близько 5 000 людей та більше ніж 1 000 приватних авто.