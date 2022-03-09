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"Эвакуация из Сум продолжится сегодня, 9 марта. С 9.00 до 21.00 будет работать гуманитарный коридор", - сообщил Тимошенко.

Детали

По данным заместителя руководителя ОП, к эвакуации будут привлечены автобусы, также можно двигаться в колонне частным авто.

"Просим водителей, пожалуйста, забирайте с собой максимальное количество людей!" - добавил он.

Дополнение

8 Ммарта оба этапа эвакуации из Сум завершились успешно. Речь идет об около 5 000 человек и более 1 000 частных автомобилей.