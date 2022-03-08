З Сум вдалося евакуювати мирних жителів: понад тисячу іноземних студентів прямують до Львова
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. З Сум вдалося евакуювати мирних жителів. Колони успішно прибули до пунктів призначення. Ще понад тисячі іноземних студентів продовжують евакуацію поїздом до Львова. Про це у своєму Telegram повідомив заступник Керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко, пише УНН.
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Наголошується, що перша колона з 22 автобусів вже прибула в Полтаву. 1 100 іноземних студентів продовжать евакуацію поїздом до Львова. Зараз всі в безпеці та отримали харчування.
Друга евакуаційна колона з 39 автобусів вже на Полтавщині. Серед них - діти, жінки, літні люди, іноземні студенти. За бажанням люди зможуть залишитись в Полтаві, або продовжити евакуацію до Львова.
Гуманітарним коридором також скористались водії цивільного автотранспорту.
Додамо
Евакуація з Сум була тимчасово призупинена, адже за маршрутом зеленого коридору розпочалась стрілянина.