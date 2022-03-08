Евакуацію з Сум призупиняли через обстріли - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Евакуація з Сум була тимчасово призупинена, адже за маршрутом зеленого коридору розпочалась стрілянина. Зараз рух відновлено. Про це повідомив народний депутат Михайло Ананченко у Facebook, пише УНН.
Деталі
Близько 12:30 нардеп повідомив, що "за маршрутом "зеленого коридору" розпочалась стрільба в тому числі чутні звуки танків".
А вже о 13:18 Ананченко вказав: "Поступово колона починає рух, стрільби немає! Рух відновлено!".
Доповнення
Сьогодні, 8 березня, з Сум розпочався перший етап евакуації населення.
З Полтавщини до міста виїхало 35 автобусів.