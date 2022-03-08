Евакуацію з Сум призупиняли через обстріли - нардеп

Деталі

Близько 12:30 нардеп повідомив, що "за маршрутом "зеленого коридору" розпочалась стрільба в тому числі чутні звуки танків".

А вже о 13:18 Ананченко вказав: "Поступово колона починає рух, стрільби немає! Рух відновлено!".

Доповнення

Сьогодні, 8 березня, з Сум розпочався перший етап евакуації населення.

З Полтавщини до міста виїхало 35 автобусів.