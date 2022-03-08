Эвакуацию из Сум приостанавливали из-за обстрелов - нардеп

Детали

Около 12:30 нардеп сообщил, что "по маршруту "зеленого коридора" началась стрельба в том числе слышны звуки танков".

А уже в 13:18 Ананченко указал: "Постепенно колонна начинает движение, стрельбы нет! Движение восстановлено!".

Дополнение

Сегодня, 8 марта, из Сум начался первый этап эвакуации населения.

Из Полтавской области в город выехало 35 автобусов.