Эвакуацию из Сум приостанавливали из-за обстрелов - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Эвакуация из Сум была временно приостановлена, ведь по маршруту зеленого коридора началась стрельба. Сейчас движение восстановлено. Об этом сообщил народный депутат Михаил Ананченко в Facebook, пишет УНН.
Детали
Около 12:30 нардеп сообщил, что "по маршруту "зеленого коридора" началась стрельба в том числе слышны звуки танков".
А уже в 13:18 Ананченко указал: "Постепенно колонна начинает движение, стрельбы нет! Движение восстановлено!".
Дополнение
Сегодня, 8 марта, из Сум начался первый этап эвакуации населения.
Из Полтавской области в город выехало 35 автобусов.