Перший етап евакуації із Сум: у місто виїхало 35 автобусів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. До Сум з Полтавщини вже виїхало 35 автобусів, щоб евакуювати людей. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови ОДА в Полтавській обласній державній адміністрації Дмитро Лунін, передає УНН.
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"35 автобусів уже виїхали з Полтавщини до Сум, щоб евакуювати людей. У колоні – представники Червоного Хреста, медики. Направляємо також 20 тонн гуманітарної допомоги: їжу та ліки", - написав Лунін.
Деталі
Він повідомив, що людей будуть вивозити до Полтави через Лохвицю й Лубни.
"Цей маршрут погоджений українською та російською сторонами. З 9:00 до 21:00 за київським часом розпочався режим тиші. Україна його дотримується", - зазначив Лунін.
Доповнення
Із Сум розпочався перший етап евакуації населення.