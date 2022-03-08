Первый этап эвакуации из Сум: в город выехало 35 автобусов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. В Сумы из Полтавской области уже выехали 35 автобусов, чтобы эвакуировать людей. Об этом сообщил временный исполняющий обязанности председателя ОГА в Полтавской областной государственной администрации Дмитрий Лунин, передает УНН.
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"35 автобусов уже выехали из Полтавской области в Сумы, чтобы эвакуировать людей. В колонне - представители Красного Креста, медики. Направляем также 20 тонн гуманитарной помощи: еду и лекарства", - написал Лунин.
Детали
Он сообщил, что людей будут вывозить в Полтаву через Лохвицу и Лубны.
"Этот маршрут согласован украинской и российской сторонами. С 9:00 до 21:00 по киевскому времени начался режим тишины. Украина его придерживается", - отметил Лунин.
Дополнение
С Сум начался первый этап эвакуации населения.