Первый этап эвакуации из Сум: в город выехало 35 автобусов

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"35 автобусов уже выехали из Полтавской области в Сумы, чтобы эвакуировать людей. В колонне - представители Красного Креста, медики. Направляем также 20 тонн гуманитарной помощи: еду и лекарства", - написал Лунин.

Детали

Он сообщил, что людей будут вывозить в Полтаву через Лохвицу и Лубны.

"Этот маршрут согласован украинской и российской сторонами. С 9:00 до 21:00 по киевскому времени начался режим тишины. Украина его придерживается", - отметил Лунин.

Дополнение

С Сум начался первый этап эвакуации населения.