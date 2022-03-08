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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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З Сум розпочався перший етап евакуації

З Сум розпочався перший етап евакуації

Київ • УНН

 • 115686 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. З Сум розпочався перший етап евакуації населення. Про це повідомив у вівторок, 8 березня, вранці, заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, пише УНН.

Цитата

"Сумам надали зелений коридор, розпочався перший етап евакуації" - написав Кирило Тимошенко у Telegram, підкріпивши допис відео.

За даними Суспільне Суми, колона з Сум вирушила "зеленим коридором" у Полтаву.

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