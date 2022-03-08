Віце-прем’єр-міністр Ірина Верещук поінформувала про відкриття гуманітарного коридору із Сум
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Сьогодні, 8 березня, має запрацювати гуманітарний коридор для міста Суми. Про це під час брифінгу заявила віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук, пише УНН.
«Цей факт офіційно підтверджений росіянами у відповідному листі до Міжнародного комітету Червоного Хреста. Тобто, документальне підтвердження має і Червоний Хрест, і ми, як сторона, з якою погоджувалося відкриття гуманітарного коридору», - заявила вона.
Також Верещук розповіла про маршрут для гуманітарного коридору, наголосивши на тому, що він один: Суми, Голубівка, Лохвиця, Лубни, Полтава. Жодні інші маршрути не погоджувалися, підкреслила міністр.
Верещук додала, що Україна має інформацію про наміри РФ зірвати роботу гуманітарних коридорів.
«Готуються маніпуляції із маршрутом, щоб змусити людей поїхати іншим шляхом, не погодженим і не безпечним.
Закликаємо РФ не вдаватися до маніпулятивних дій і виконати обіцянку, яка зафіксована документально. Йдеться про евакуацію з Сум до Полтави цивільних мешканців, в тому числі – іноземних студентів. Також йдеться про доставку гуманітарним коридором до міста Суми відповідних гуманітарних вантажів – продуктів харчування і вкрай необхідних ліків», - заявила вона.
Окрім того, домовлено про початок режиму тиші за маршрутом. Він триватиме з 9 години ранку до 9 години вечора за київським часом, уточнила Верещук.
«Колона з гуманітарними вантажами рухатиметься до Сум за маршрутом: Лохвиця, Андріяшівка, Ромни, Недригайлів, Суми.
Перша колона має розпочати рух із міста Суми о 10 годині ранку. Слід за колоною рухатиметься цивільне населення на власному автотранспорті», - поінформувала Ірина Верещук.