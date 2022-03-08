Из Сум удалось эвакуировать мирных жителей: более тысячи иностранных студентов направляются во Львов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Из Сум удалось эвакуировать мирных жителей. Колонны успешно прибыли к пунктам назначения. Еще более тысячи иностранных студентов продолжают эвакуацию поездом во Львов. Об этом в своем Telegram сообщил заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что первая колонна из 22 автобусов уже прибыла в Полтаву. 1 100 иностранных студентов продолжат эвакуацию поездом во Львов. Сейчас все в безопасности и получили питание.
Вторая эвакуационная колонна из 39 автобусов уже в Полтавской области. Среди них - дети, женщины, пожилые люди, иностранные студенты. По желанию люди смогут остаться в Полтаве, или продолжить эвакуацию до Львова.
Гуманитарным коридором также воспользовались водители гражданского автотранспорта.
Добавим
Эвакуация из Сумм была временно приостановлена, ведь по маршруту зеленого коридора началась стрельба.