Из Сум удалось эвакуировать мирных жителей: более тысячи иностранных студентов направляются во Львов

Детали

Отмечается, что первая колонна из 22 автобусов уже прибыла в Полтаву. 1 100 иностранных студентов продолжат эвакуацию поездом во Львов. Сейчас все в безопасности и получили питание.

Вторая эвакуационная колонна из 39 автобусов уже в Полтавской области. Среди них - дети, женщины, пожилые люди, иностранные студенты. По желанию люди смогут остаться в Полтаве, или продолжить эвакуацию до Львова.

Гуманитарным коридором также воспользовались водители гражданского автотранспорта.

Добавим

Эвакуация из Сумм была временно приостановлена, ведь по маршруту зеленого коридора началась стрельба.