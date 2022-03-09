В Киевской области сегодня проведут эвакуацию мирного населения

Детали

Подчеркнули, что Россия взяла на себя публичные обязательства прекратить огонь.

Сегодня проведут эвакуацию гуманитарными коридорами из Ворзеля, Бородянки, Ирпеня, Гостомеля через Стоянку-Белгородку в Киев.

Эвакуационный транспорт отправился к адресам эвакуации. Эвакуация начнется в 11:30

Адреса для эвакуации:

1. г. Ирпень, гостиница "Ирпень", ул. Соборная, 105Б

2. г. Ворзель, Укрпочта, ул. Курортная, 25

3. г. Буча, Бучанский городской совет, ул. Энергетиков, 12

4. г. Гостомель, Исправительная колония, ул. Мирная, 3А

5. г. Бородянка, Церковь, ул. Православная - ул. Центральная

6. г. Гостомель, ул. Свято-Покровская, 220

Добавим

Эвакуация из Сумм продолжится в среду, 9 марта. По данным заместителя руководителя ОП, к эвакуации будут привлечены автобусы, также можно двигаться в колонне частным авто.



