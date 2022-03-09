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Під обстріли окупантів з Ізюма евакуювали близько 250 людей

Під обстріли окупантів з Ізюма евакуювали близько 250 людей

Київ • УНН

 • 151293 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. З Ізюма на Харківщині евакуювали близько 250 людей під обстріли окупантів. Про це повідомив заступник Ізюмського міського голови з гуманітарних питань в Ізюмській міській раді Володимир Мацокін, додавши, що фактично "зеленого коридору" не було, передає УНН.

Цитата

"Евакуювали, приблизно 250 ізюмчан. Сьогодні гатили з усього що тільки можливо, з оскаженінням. Людей вивозила тероборона під обстрілами, а автобуси підхватували за містом. Бійці тероборони реальні герої", - написав Мацокін.

Деталі

Він наголосив, що фактично "зеленого коридору" не було.

"Росія цинічно обдурила і нас, і весь світ. Людей просто роблять заручниками. Евакуйовані вже у Слов’янську", - зазначив Мацокін.

Доповнення

9 березня зранку повідомлялося, що місто Ізюм у Харківській області російські окупанти взяли в облогу і знищують через відмову здатися.

8 березня в Ізюмі окупанти розбомбили приймальне відділення Центральної міської лікарні.

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