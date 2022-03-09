Під обстріли окупантів з Ізюма евакуювали близько 250 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. З Ізюма на Харківщині евакуювали близько 250 людей під обстріли окупантів. Про це повідомив заступник Ізюмського міського голови з гуманітарних питань в Ізюмській міській раді Володимир Мацокін, додавши, що фактично "зеленого коридору" не було, передає УНН.
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"Евакуювали, приблизно 250 ізюмчан. Сьогодні гатили з усього що тільки можливо, з оскаженінням. Людей вивозила тероборона під обстрілами, а автобуси підхватували за містом. Бійці тероборони реальні герої", - написав Мацокін.
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Він наголосив, що фактично "зеленого коридору" не було.
"Росія цинічно обдурила і нас, і весь світ. Людей просто роблять заручниками. Евакуйовані вже у Слов’янську", - зазначив Мацокін.
Доповнення
9 березня зранку повідомлялося, що місто Ізюм у Харківській області російські окупанти взяли в облогу і знищують через відмову здатися.
8 березня в Ізюмі окупанти розбомбили приймальне відділення Центральної міської лікарні.